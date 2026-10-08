ЕС не расположен к содержательному диалогу по климату и делает Россию виноватой даже в переменах погоды. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил спецпредставитель главы МИД России по вопросам климата Сергей Кононученко.

«В настоящее время в Европейском союзе принято во всех грехах винить Россию. Есовцы считают, что в политической нестабильности, социально-экономических проблемах и в погодных колебаниях виноваты россияне», — сказал он.

Кононученко обратил внимание, что при этом общая климатическая угроза пока не сблизила представителей Запада и России за переговорным столом.

В этом году Европа столкнулась с одной из наиболее мощных волн жары за последние годы. Особенно сложная обстановка возникла в Испании, Франции, Португалии, Греции и Италии, где аномальный зной сопровождался засухой и высокой пожарной угрозой.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что сверх средней статистики летом в Европе около 35 тысяч человек погибли из-за аномальной погоды.