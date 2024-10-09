Ливни частично затопили пустыню Сахара впервые за несколько десятилетий

Сильные дожди обрушились на пустыню Сахара, что привело к ее частичному затоплению впервые за несколько десятилетий. Это стало причиной гибели людей в Марокко и Алжире, сообщило издание The Independent.

«Вода, хлынувшая через пески и оазисы, привела к гибели более 20 человек в Марокко и Алжире», — уточнили в публикации.

Только за два дня количество осадков превысило среднегодовые показатели в нескольких районах, где в среднем выпадает менее 250 миллиметров в год.

Сотрудник главного управления метеорологии Марокко Хуссин Юабеб заявил, что прошло от 30 до 50 лет, когда за такой короткий период выпало такое количество осадков.

В апреле ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что песчаная буря со стороны Сахары накрыла Украину и Грецию.