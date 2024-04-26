Песок из Сахары долетел до Москвы | 360°

Экология 26 апреля 2024, 18:16 Песок из Сахары долетел до Москвы Ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара РИА «Новости»

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Ветер в четверг принес в Москву песок из пустыни Сахара, в столичном воздухе превышения нормы содержания взвешенных частиц не зафиксировали. Об этом в Telegram-канале сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды.

«Накануне, 25 апреля, ветер принес в Москву песок из пустыни Сахара. Мы проверили: в столичном воздухе превышения норматива содержания взвешенных частиц не было», — заявили в пресс-службе.

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отмечал, что мощная песчаная буря со стороны Сахары уже накрыла Украину и Грецию, при этом до России она в основном не дойдет. По его словам, частицы песочной пыли примут на тебя более южные регионы Европы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что песчаная буря способна запустить воспалительные процессы в дыхательных путях.