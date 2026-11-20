Уехавшим из деревень белорусам нельзя забывать про свои дома, а городским жителям стоит задуматься о покупке земли для строительства. Как сообщило БелТА , с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что в сельской местности республики сложилась ситуация, когда брошенные дома местные власти продают новым владельцам по низким ценам. По его словам, новыми условиями воспользовались жители России.

«Россияне молодцы. Они батьку услышали. И наплыв большой. Уже к Минску приближаются. Они скупают все эти домики маленькие», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии подчеркнул, что жителям республики нужно обратить на это внимание и вкладываться в землю для строительства домов и усадеб.

Это не первый призыв президента Белоруссии Александра Лукашенко к согражданам о переезде в сельскую местность. В начале августа он поставил в пример россиян, которые скупили пустующие избы и превратили их в дачи.