В Стамбуле вороны научились мяукать, чтобы выпрашивать еду у туристов

В Стамбуле заметили ворон, которые подражают кошачьему мяуканью, предположительно пытаясь получить еду от прохожих. Об этом рассказали пользователи социальных сетей.

По их наблюдениям, птицы начали воспроизводить звуки, характерные для кошек, которых местные жители и туристы регулярно подкармливают на улицах города.

Авторы публикаций предполагают, что вороны могли перенять мяуканье, заметив, как люди реагируют на уличных животных. Таким способом птицы, вероятно, пытаются привлечь внимание и получить угощение.

Ранее биолог «Парка Горького» Анна Герасимова рассказала РИА «Новости», чем можно подкармливать птиц зимой. По ее словам, для этого подходят нежареные семечки, просо, пшеница и ячмень. Специалист предупредила, что хлеб, соленые и жареные продукты птицам давать не следует.