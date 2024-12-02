Крупнейшие оружейные компании заметно нарастили прибыль в 2023 году

Доходы 100 крупнейших мировых производителей оружия выросли на 4,2% в 2023 году по сравнению с показателями 2022-го. Это следует из данных Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

«Доходы 100 крупнейших компаний отрасли от продажи вооружений и оказания военных услуг в 2023 году достигли 632 миллиардов долларов, что в реальном выражении на 4,2% больше, чем в 2022 году», — заявили на сайте SIPRI.

По данным института, доходы компаний от продажи оружия выросли «во всех регионах», особенно в России и на Ближнем Востоке. Как отметил научный сотрудник программы института по военным расходам Лоренцо Скараццато, прибыль производителей оружия продолжит расти. Во многих компаниях нанимают новый персонал, что говорит об увеличении продаж там.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Запад основным поставщиком оружия террористам. По ее словам, боевая техника попадает на Ближний Восток и Африку через Украину.