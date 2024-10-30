Кремль назвал неприемлемым задержание российских журналистов в США

Задержание российских журналистов в Соединенных Штатах противоречит принципам свободы СМИ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».
«Для нас это является неприемлемым», — подчеркнул официальный представитель Кремля.
По его словам, случившееся не красит власти США, особенно в связи с тем, что представители СМИ прошли все необходимые процедуры и имели разрешение на въезд.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что американцы не уведомили посольство о задержании журналистов. Она назвала это произволом и пообещала не оставить произошедшее без реакции.
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