Кремль назвал неприемлемым задержание российских журналистов в США

Песков: задержание журналистов из РФ в США противоречит принципам свободы СМИ

Фото: РИА «Новости»

Задержание российских журналистов в Соединенных Штатах противоречит принципам свободы СМИ. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

«Для нас это является неприемлемым», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

По его словам, случившееся не красит власти США, особенно в связи с тем, что представители СМИ прошли все необходимые процедуры и имели разрешение на въезд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что американцы не уведомили посольство о задержании журналистов. Она назвала это произволом и пообещала не оставить произошедшее без реакции.

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