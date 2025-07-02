Спортсмены с ОВЗ из Мытищ победили на чемпионате России по мини-футболу

В Раменском завершился чемпионат России по мини-футболу среди тотально слепых спортсменов, организованный по правилам игры пять на пять. Победителями турнира стали участники из городского округа Мытищи.

За победу сразились девять команд из разных регионов России, включая Москву, Дагестан, Республику Марий Эл, Краснодарский край, Московскую и Нижегородскую области.

Сборную Московской области представили воспитанники футбольного клуба «Авангард» в Мытищах: Евгений Шелаев, Андрей Тихонов, Денис Егоров и Никита Егоров. Ребята продемонстрировали высокую эффективность на групповом этапе, победив команды из Нижегородской области и Дагестана. Финальный матч против сборной Москвы завершился ничьей. Победа команде из Мытищ досталась после исполнения штрафных ударов в серии послематчевых пенальти.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что спорт в Подмосковье станет доступнее, так как новые физкультурно-оздоровительные центры откроются в регионе.