США не стали уведомлять посольство о задержании российских журналистов

Власти Соединенных Штатов не уведомили посольство о задержании российских журналистов, которые прибыли в страну для освещения президентских выборов. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik .

Представители СМИ ехали в США «не инкогнито», а в полном соответствии с выданными документами. Заявленная цель визита — журналистская работа на выборах. Россияне прошли необходимые процедуры, получили визы и разрешения, отметила Захарова.

Однако журналистов задержали в аэропорту, им устроили допрос, после чего оператору отказали в пересечении границы. Его визу аннулировали, а в качестве причины указали административные резоны.

«Мало того, пока весь этот произвол происходил, американская администрация не уведомила российских дипломатов, российское посольство в Вашингтоне о задержании граждан РФ», — подчеркнула Захарова.

Задержание журналистов является нарушением США своих обязательств в области свободы слова. Россия не оставит случившееся без реакции, предупредила дипломат.

Американский лидер Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента. Он появился на избирательном участке со своей супругой.