Дома в ЖК «Равновесие» поставили на кадастровый учет в Одинцове

Дольщики из Одинцовского городского округа смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Общая площадь двух корпусов с высоким классом энергоэффективности «А» на 602 квартиры превышает 44 тысячи квадратных метров. Благодаря малоэтажности и увеличенной площади остекления из окон открываются живописные виды на обширную лесопарковую зону. Первый этап жилого комплекса уже введен в эксплуатацию. Здесь открыты сетевые продуктовые магазины, аптеки, пункты выдачи заказов из онлайн-маркетплейсов, кофейни и прочие объекты коммерческой инфраструктуры.

Также работает муниципальный детский сад на 360 воспитанников. Для удобства жителей запущены два комфортных бесплатных шаттла. Один из них осуществляет рейсы от комплекса до станции «Одинцово» ежедневно с 6:20 до 22:30.