В Нижегородской области нашли дом, забитый разлагающимися телами животных

Mash: в Нижегородской области нашли дом, забитый телами животных и мусором

Фото: РИА «Новости»

Зоозащитники нашли в Нижегородской области дом со множеством разлагающихся трупов животных. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

Соседи давно жаловались на запах и расползавшихся во все стороны опарышей, однако полицейские никак не реагировали на эти сигналы.

Попав внутрь, волонтеры увидели лежащие повсюду тела животных — собак, лошадей и даже коров. Хозяйка дома сбежала.

В мае в Свердловской области жители СНТ заметили недалеко от дачных участков мертвую корову. Животное не убирали больше недели, и оно начало разлагаться, поэтому дачники стали жаловаться на запах и опасаться, что из-за этого в товариществе испортится вода. Власти пообещали вывезти тело только после того, как на ситуацию обратили внимание СМИ.

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