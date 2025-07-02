В Нижегородской области нашли дом, забитый разлагающимися телами животных

Соседи давно жаловались на запах и расползавшихся во все стороны опарышей, однако полицейские никак не реагировали на эти сигналы.

Попав внутрь, волонтеры увидели лежащие повсюду тела животных — собак, лошадей и даже коров. Хозяйка дома сбежала.

В мае в Свердловской области жители СНТ заметили недалеко от дачных участков мертвую корову. Животное не убирали больше недели, и оно начало разлагаться, поэтому дачники стали жаловаться на запах и опасаться, что из-за этого в товариществе испортится вода. Власти пообещали вывезти тело только после того, как на ситуацию обратили внимание СМИ.