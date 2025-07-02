Сдавшей ЕГЭ на 400 баллов школьнице предложили стажировку в MAX

Московской выпускнице Надежде Яшмолкиной, сдавшей ЕГЭ на 400 баллов, предложили стажировку в команде цифровой платформы MAX. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Девушку, увлекающуюся информационными технологиями, пригласили в офис VK. Представители компании сообщили, что готовы дать ей отдохнуть после ЕГЭ, если она захочет, и присоединиться к работе в следующем году.

Яшмолкина училась в школе №1514 и сдала на максимально возможный балл экзамены по русскому языку, профильной математике, информатике и физике. Она хочет поступить в МГУ, Высшую школу экономики или МГТУ имени Баумана.

Ранее Рособрнадзор сообщил, что выпускник Дмитровской СОШ № 3 Иван Аршинов получил в сумме 300 баллов за ЕГЭ по русскому языку, химии и биологии. Молодой человек мечтает поступить в медицинский университет.