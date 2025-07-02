Еще 370 гектаров леса очистят от бурелома в Подмосковье

В Московской области продолжаются работы по санитарной уборке лесных территорий. Специалисты занимаются вывозом неликвидной древесины — сухостоя, поваленных деревьев, а также растений, поврежденных пожарами и насекомыми.
Уборку проводят в 20 округах Подмосковья на территории свыше 370 гектаров.
Особенно масштабные работы проходят в Истре и Шатуре, где очищают свыше 70 гектаров массивов, а также в Орехово-Зуеве и Красногорске, где специалисты приводят в порядок территории площадью более 30 гектаров.
Такие меры позволяют улучшить экологическое состояние лесов и снизить пожароопасность и риск распространения вредителей в регионе, а также создать безопасные условия для местных жителей и гостей Подмосковья.
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