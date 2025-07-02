Еще 370 гектаров леса очистят от бурелома в Подмосковье

В Московской области продолжаются работы по санитарной уборке лесных территорий. Специалисты занимаются вывозом неликвидной древесины — сухостоя, поваленных деревьев, а также растений, поврежденных пожарами и насекомыми.

Уборку проводят в 20 округах Подмосковья на территории свыше 370 гектаров.

Особенно масштабные работы проходят в Истре и Шатуре, где очищают свыше 70 гектаров массивов, а также в Орехово-Зуеве и Красногорске, где специалисты приводят в порядок территории площадью более 30 гектаров.

Такие меры позволяют улучшить экологическое состояние лесов и снизить пожароопасность и риск распространения вредителей в регионе, а также создать безопасные условия для местных жителей и гостей Подмосковья.