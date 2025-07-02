Предпринимателей Подмосковья пригласили на вебинар о благоустройстве

Бизнес-омбудсмен Подмосковья и региональное министерство по содержанию территорий проведут вебинар о нарушениях в сфере благоустройства. На него пригласили предпринимателей, управляющие компании и представителей органов местного самоуправления.

Вебинар пройдет 10 июля в 11:00. На нем расскажут о контроле в сфере благоустройства, частных нарушениях и штрафах. Кроме того, участники узнают, можно ли дистанционно подтвердить устранение нарушений, рассказали в пресс-службе уполномоченного.

Мероприятие состоится онлайн на платформе TrueConf. Участие бесплатное.

Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.