«Кот в мешке». Небензя объяснил, почему Россия не поддержала резолюцию о перемирии в Газе

Небензя назвал неопределенной резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе

Условия сделки по перемирию в секторе Газа, которые изложили в принятой СБ ООН резолюции, никто не знает, кроме посредников в переговорном процессе. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя, его слова передало РИА «Новости» .

«У нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую сделку, итоговые конторы до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, неизвестны», — сказал он.

По словам Небензи, авторы резолюции не раскрыли СБ ООН деталей договоренностей, членам Совета «по сути предложили кота в мешке».

Ранее стало известно, что Совет безопасности ООН поддержал резолюцию США о поэтапном прекращении огня в Газе. Антикризисный план одобрили 14 стран. Россия решила воздержаться.