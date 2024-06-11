СБ ООН поддержал проект резолюции США о перемирии в Газе

Совет безопасности ООН одобрил резолюцию США о поэтапном плане прекращения огня в секторе Газа. Заседание транслировалось на официальном YouTube-канале организации.

Поддержали американский антикризисный план 14 стран, Россия при этом воздержалась.

Он включает в себя незамедлительное прекращение огня, вывод израильских войск из Газы, освобождение израильских заложников и арестованных палестинцев. В дальнейшем предполагается бессрочное прекращение боевых действий и, наконец, постепенное восстановление сектора Газы.

Ранее председатель Международного суда ООН в Гааге Наваф Салам заявил, что военнослужащие Израиля обязаны прекратить военную операцию в городе Рафах в секторе Газа.