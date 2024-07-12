Языковой омбудсмен Украины пожаловался, что дети в стране плохо говорят по-украински

Уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь заявил, что школьники предпочитают общаться на русском не меньше, чем на украинском. Об этом он написал в Facebook*.

По его мнению, это связано с тем, что государственный язык редко используют на интернет-площадках и в сфере обслуживания.

«В сфере образования <…> есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. Это сферы интернета и обслуживания», — написал Креминь.

Он отметил, что выходя из школы дети посещают торговые центры, заведения общепита, где видят много рекламных баннеров на негосударственном языке.

По его словам, некоторые школьники на Украине плохо говорят на украинском языке. Чтобы исправить ситуацию, властям необходимо усилить контрольные меры за соблюдением закона о госязыке.

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* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена