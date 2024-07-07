Зеленская анонсировала «уроки счастья» на Украине

В украинских школах с сентября запустят «уроки счастья» под патронажем жены президента страны Владимира Зеленского Елены. Об этом первая леди Украины сообщила в своем Telegram-канале.

По словам Зеленской, «уроками счастья» в украинской адаптации назвали американский курс по социально-эмоциональному обучению Well-Being. Он стартует в рамках всеукраинской программы ментального здоровья «Ты как?», куратором которой является жена Зеленского.

«Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь», — отметила она.

В числе таких навыков Зеленская назвала умение «строить отношения с людьми» и «мудрость и то, как расти в ней». По мнению жены президента Украины, такие навыки сейчас также важны, как и знание математики.

Ранее сообщалось, что русский язык на Украине преподают лишь в трех школах. Его изучают 768 детей. Также поступало предложение переименовать детские сады с русскими названиями.