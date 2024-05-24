Использование новых технологий для подавления Starlink допустили на Украине

Россия вполне могла применить новые технологии для подавления сигнала Starlink на позициях ВСУ под Харьковом. Об этом заявил украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров в беседе с The New York Times .

Он прокомментировал информацию о том, что перед наступлением российских войск на Харьковском направлении отсутствовала связь через Starlink. Украинский министр предположил, что РФ могла использовать современные технологии радиоэлектронной борьбы. Ранее сигнал Starlink преодолевал помехи. Однако российские средства РЭБ могли его подавить.

«Россия испытывает различные механизмы для нарушения качества связи Starlink, потому что это очень важно для нас», — заявил Федоров.

Он не привел конкретные примеры. Министр добавил, что власти Украины общаются с представителями SpaceX, чтобы устранить появившиеся проблемы.

Президент России Владимир Путин недавно высказался о технологическом развитии страны. По его словам, в этом направлении нужно сотрудничать с дружественными странами.