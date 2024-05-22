Путин призвал к технологической кооперации с дружественными странами

Технологическое развитие России необходимо проводить в сотрудничестве с дружественными странами. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Глава государства подчеркнул, что такая кооперация возможна с государствами, которые заинтересованы в подобном сотрудничестве.

«Надо идти по пути кооперации с дружественными странами, вместе создавать продукты, инновации, которые нужны гражданам и экономикам стран», — заявил Путин.

Он пояснил, что российские разработчики вместе с зарубежными коллегами способны создавать востребованные инновационные продукты.

Путин подчеркнул, что международное партнерство поможет продвижению российских продуктов на рынке и станет дополнительной защитой от попыток недоброжелателей ее ограничить.

«Если эффективные решения будут предлагаться, их будут брать, несмотря ни на какие ограничения. Рынок все выстроит. А за рынок надо, конечно, бороться», — пояснил президент России.

Глава государства добавил, что Агентству стратегических инициатив нужно внимательно продумать свою стратегию по международной кооперации и продвижению отечественной продукции.

В ходе своего выступления на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Путин заявил, что все предложения гражданского и бизнес профилей необходимо зафиксировать в национальных проектах для их последующей реализации. Президент пояснил, что достичь поставленных задач можно только слаженными действиями власти и всего общества.