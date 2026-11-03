Костюм Вэнса на Хэллоуин высмеяли в соцсетях

Пользователи соцсетей высмеяли костюм вице-президента США Джей Ди Вэнса на Хэллоуин. Он нарядился в Альбуса Дамблдора из вселенной «Гарри Поттера», сообщила Daily Mail .

На снимках Вэнс предстал в образе директора Хогвартса: седой парик и мантия дополняли костюм его младшего сына Алека, которому подобрали шапку с ушами Добби. Мальчик родился в июле.

«Привет, ребята, это вице-президент Дамблдор с маленьким эльфом Добби. Счастливого Хэллоуина. Веселитесь, будьте осторожны и ешьте много конфет», — обратился Вэнс к зрителям.

Костюм вызвал насмешки в соцсетях. Пользователи припомнили, что политик и раньше появлялся в парике, и усомнились, что его политическая карьера приведет к президентству.

«Джей Ди Вэнс буквально продолжает бить все новые антирекорды», — написали комментаторы.

Ранее телеведущая Марта Стюарт, который вызвал критику в соцсетях. Пользователи сочли образ с рваной одеждой и табличкой о помощи неуместным и подчеркнули, что он обесценивает положение людей, столкнувшихся с бездомностью.