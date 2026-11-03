В Турции в ДТП с автобусом пострадали 45 человек

В результате аварии с междугородним пассажирским автобусом в Турции пострадали 45 человек. Об этом сообщила газета Milliyet.

ЧП случилось на трассе Ыспарта — Бейшехир в провинции Конья. Автобус компании Yeni Diyarbakr съехал с дороги и упал в кювет после потери управления водителем.

Пострадавших оперативно доставили в больницу Бейшехира, троих перевели в больницы района Сейдишехир, еще пятерых — в медицинские учреждения Коньи.

В посольстве России в Турции уточнили РИА «Новости», что дипломаты устанавливают, нет ли среди пострадавших соотечественников.

В ночь в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга пострадали четыре человека. Спасатели привлекли к ликвидации последствий аварии две единицы техники и 10 сотрудников.