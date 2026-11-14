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    Евросоюз настаивает на участии в переговорах по Украине стран «европятерки»

    Фото: РИА «Новости»

    Лидеры Евросоюза хотят, чтобы на переговорах по урегулированию украинского конфликта присутствовали представители стран «европятерки». Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Дублине, его процитировало РИА «Новости».

    «Сегодня лидеры договорились, что европейскую сторону на переговорах по установлению мира в Украине будут представлять институты Европейского союза и страны E5, входящие в „коалицию желающих“», — заявил Кошта.

    Страны будут представлены на уровне советников по национальной безопасности, добавил глава Евросовета. Вопрос участия лидеров остается открытым.

    Украинский лидер Владимир Зеленский оценил прошедшие в Абу-Даби переговоры в позитивном ключе. Он признал, что есть вероятность найти решение до нового года. По мнению Зеленского, на переговорах «негатива не было» и «возможен прогресс».

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