Российские дипломаты встретились с задержанными в Анкаре россиянками

Российские дипломаты встретились с 34 гражданками России, задержанными в Анкаре, и оказали им необходимую поддержку. Об этом рассказала пресс-служба посольства России в Турции, сообщил ТАСС .

Личную встречу с женщинами удалось организовать 5 ноября.

«Посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан Российской Федерации», — подчеркнула пресс-служба.

Ранее дипломаты сообщили о задержании в Анкаре более 30 россиянок. После полицейских рейдов в ночных клубах их доставили в депортационный центр «Акюрт», где с женщинами работает турецкий адвокат. Дипломаты уточнили, что задержанных обвиняют в нарушении норм морали и общественного порядка.