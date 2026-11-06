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    Российские дипломаты встретились с задержанными в Анкаре россиянками

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru
    Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Российские дипломаты встретились с 34 гражданками России, задержанными в Анкаре, и оказали им необходимую поддержку. Об этом рассказала пресс-служба посольства России в Турции, сообщил ТАСС.

    Личную встречу с женщинами удалось организовать 5 ноября.

    «Посольство в рамках имеющихся возможностей приложит усилия для обеспечения должного соблюдения прав и интересов граждан Российской Федерации», — подчеркнула пресс-служба.

    Ранее дипломаты сообщили о задержании в Анкаре более 30 россиянок. После полицейских рейдов в ночных клубах их доставили в депортационный центр «Акюрт», где с женщинами работает турецкий адвокат. Дипломаты уточнили, что задержанных обвиняют в нарушении норм морали и общественного порядка.