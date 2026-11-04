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    Еврокомиссия признала угрозу срыва подготовки ЕС к конфликту

    Еврокомиссия заявила о риске срыва оборонной стратегии «Готовность-2030»

    Фото: РИА «Новости»

    Евросоюз рискует не выполнить в установленные сроки задачи оборонной программы «Готовность-2030». Об этом сообщил портал Rapporteur со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии.

    В них отмечается, что объединение отстает от намеченного графика, хотя выделило на военные нужды значительные средства.

    «Евросоюз далек от выполнения оборонных задач, несмотря на политические обязательства и беспрецедентное финансирование», — говорится в публикации.

    Еврокомиссия считает необходимым ускорить реализацию стратегии и нарастить военный потенциал стран сообщества.

    Кроме того, европейские страны планируют проверить готовность к размещению военных подразделений на Украине после завершения боевых действий.

    Учения под руководством Франции и Великобритании с участием представителей 36 государств должны начаться 9 ноября в польском населенном пункте Нова-Дембе.