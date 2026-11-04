Еврокомиссия признала угрозу срыва подготовки ЕС к конфликту

Евросоюз рискует не выполнить в установленные сроки задачи оборонной программы «Готовность-2030». Об этом сообщил портал Rapporteur со ссылкой на внутренние документы Еврокомиссии.

В них отмечается, что объединение отстает от намеченного графика, хотя выделило на военные нужды значительные средства.

«Евросоюз далек от выполнения оборонных задач, несмотря на политические обязательства и беспрецедентное финансирование», — говорится в публикации.

Еврокомиссия считает необходимым ускорить реализацию стратегии и нарастить военный потенциал стран сообщества.

Кроме того, европейские страны планируют проверить готовность к размещению военных подразделений на Украине после завершения боевых действий.

Учения под руководством Франции и Великобритании с участием представителей 36 государств должны начаться 9 ноября в польском населенном пункте Нова-Дембе.