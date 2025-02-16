«Это провал». Европа из-за Украины больше не сможет решать свое будущее

Евросоюз проиграл в стратегической и политической войне. Теперь ему остается смотреть на то, как Россия и США будут решать судьбу Украины, сообщила немецкая газета Handelsblatt.

«Это стратегический и политический провал первого порядка», — отметили в материале.

Автор статьи подчеркнул, что в попытке поддержать Украину страны Европы не смогли добиться поставленных целей и нанесли себе очень серьезный ущерб. Теперь ЕС не в состоянии планировать свое будущее и отстаивать свои интересы, которые не учтут в России и США.

Европа не должна удивляться, какие решения за нее примут другие страны в вопросе ее будущего, резюмировали в публикации.

Ранее портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп смог «унизить и задушить» Европу всего за три дня. Его заявления стали воплощением худших кошмаров для европейских лидеров.