Глава Лосино-Петровского навестил семью участника СВО

В гости к семье военнослужащего из Лосино-Петровского пришли глава муниципалитета Сергей Джеглав, и куратор фонда «Защитники Отечества» по двум городским округам Светлана Алиферова. На встрече обсудили поддержку, в которой нуждается боец и его дочери.

Глава семьи Андрей ушел служить по контракту летом прошлого года. Супруга мужчины умерла, поэтому за его тремя детьми в это время присматривал его родной брат.

В мае Андрей вернулся домой. Сейчас его дочери — школьницы.

Девочки очень хотят посещать творческие кружки. На встрече договорились определиться с выбором к началу учебного года.

Кроме того, Андрею нужно пройти курс реабилитации после серьезной травмы ноги. Ему пообещали обеспечить достойную медпомощь.

Также глава семьи попросил помочь оформить документы на земельный участок. Его детально проконсультируют по этому вопросу.