Павел Воля чуть не утонул на лодке в Калининграде

Телеведущий и комик Павел Воля едва не утонул во время лодочной прогулки в Калининграде. Об этом он рассказал в Telegram-канале .

Перед концертом артист решил прокатиться по реке Преголе в историческом центре города. Он арендовал лодку, но речную экскурсию пришлось экстренно отменить буквально через несколько минут после отплытия от берега, потому что судно начало тонуть.

«На лодочке буквально три минуты назад мы отошли, и тут вот такое вот случилось. Мы еле выпрыгнули», — поделился комик.

На помощь Воле пришли прохожие. Один из них рассказал, что будет вечером на его концерте. Шоумен пообещал поделиться историей во время выступления.

Накануне заслуженный артист России Леонид Агутин устроил внезапный концерт в самолете, летевшем из Москвы в Сочи.