Трамп унизил Европу за три дня

Axios: Трамп задушил и унизил Европу всего за три дня

Президент США Дональд Трамп смог унизить Европу всего за три дня на этой неделе. Об этом сообщил портал Axios.

«Трамп ошеломил, задушил и унизил Европу, оставив ближайшего континентального союзника США ошарашенным и оглушенным», — написали в публикации.

Авторы статьи указали, что сильный эффект на Европу произвел телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры страны обсудили урегулирование украинского кризиса.

Также влияние оказали заявления главы Пентагона Пита Хегсета о том, что теперь Евросоюз сам несет ответственность за помощь ВСУ. Кроме того, европейские страны должны взять ответственность за свою безопасность. Министр признал невозможным и нереалистичным возращение Украины к границам до 2014 года.

В публикации добавили. что унижение Европы проявилось и после заявления Трампа о том, что страны, которые вводят пошлины на импорт из США, ждут ответные санкции.