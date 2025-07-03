Около 30 тысяч выплат для новорожденных оформили онлайн в Подмосковье

Подмосковные семьи могут оформить выплату для новорожденных в размере 20 тысяч рублей на покупку необходимых средств для ухода. На региональном портале госуслуг подали около 30 тысяч заявлений на получение поддержки, сообщили в Мингосуправления Московской области.

Родителям полагаются денежные средства, если они не получили подарочный набор. В ведомстве напомнили, что услуга доступна только в случае, если ребенок родился в Московской области.

Для оформления необходимо перейти по ссылке или зайти на портал региональных госуслуг по пути «Соцподдержка» — «Поддержка семей с детьми». В заявлении потребуется указать данные свидетельства о рождении и банковские реквизиты. Как только решение одобрят, сумма поступит на счет в течение пяти рабочих дней.