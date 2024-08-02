Ермак развеял миф о росте своего влияния на Зеленского

Ермак заявил, что только координирует процессы на Украине, но не руководит ими

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что только координирует процессы в республике, но не руководит ими. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg .

Газета Times сообщала ранее, что растущее влияние Ермака на Зеленского беспокоит многих украинских чиновников. Главу офиса украинского президента обвиняли в присвоении личной власти и захвате демократических процессов.

Bloomberg также сообщил, что часть международных сторонников Украины беспокоится из-за сосредоточения власти в руках Ермака. Его называют единственным «привратником» Зеленского.

«Я не участвую во всем. Я лишь координирую», — отметил Ермак в интервью агентству.

По его словам, Зеленский прислушивается к нему, потому что он «умеет добиваться результатов».

Недавно украинский президент анонсировал перестановки в верхушке власти. Он объявил о неких «кадровых решениях» на уровне правительства.