Зеленский анонсировал новые «кадровые решения»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о подготовке неких «кадровых решений» на уровне правительства. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«На правительственном уровне готовятся кадровые решения», — сказал он.

Ранее появилась информация, что Зеленский, предположительно, планирует уволить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля. Украинский лидер ждет от Шмыгаля креативных решений, но тот не может их дать в нужном объеме.

В апреле советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский будет инициировать реформирование правительства. По его словам, некоторые министерства Украины будут иметь другие функциональные обязанности.

Выборы президента должны были пройти на Украине 31 марта, но они не состоялись. Действующий лидер страны отменил их, сославшись на военное положение.