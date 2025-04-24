«Больше не нужна». Стала известна позиция Польши по Украине

Mysl Polska: Украина была нужна Польше лишь в качестве буферной зоны с Россией

Польше безразличны вопросы российско-украинской границы и выхода Украины к морю. Соседняя страна ей нужна лишь в качестве буферной зоны с Россией, заявил международный обозреватель издания Mysl Polska Марцин Скальски.

По его словам, Польше просто необходимо пространство, отделяющее ее от территории России. Вот и весь интерес Варшавы в украинском вопросе.

«Вопрос российско-украинской границы или выхода Украины к морю для Польши совершенно не важен. Украина Варшаве ни для чего больше не нужна», — написал Скальски.

Обозреватель убежден, что в Восточной Европе не могут сосуществовать равноценно сильные Польша и Украина. Нынешняя слабость Киева выгодна Варшаве, которая может диктовать ему свои условия и в экономической сфере, и в области исторической политики.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша не отправит свои войска на Украину. При этом Варшава согласна поддержать натовскую миссию.