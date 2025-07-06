Еще 2 детских комплекса в Зарайске модернизировали по губернаторской программе
В деревне Гололобово и в первом микрорайоне Зарайска после масштабной реконструкции открыли детские площадки. Комплексы построили 10 лет назад по программе «Наше Подмосковье».
В деревне Гололобово обновление детского комплекса началось в июне. На 450 квадратных метрах, которые занимает площадка, заменили буквально все. Подрядчик также уложил безопасное резиновое покрытие и установил ограждение по периметру. Дети с интересом осваивают новые игровые элементы.
«Сегодня заменены все элементы, которые есть, на новые современные, достроена песочница рядом с площадкой. Надеемся, что всегда на этой площадке будут смех и радость», — сказал глава округа Виктор Петрущенко.
Еще один комплекс модернизировали в первом микрорайоне Зарайска. На празднике по случаю открытия игрового городка для ребят организовали анимационную программу с конкурсами и угощением.