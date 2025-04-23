Польша отказалась отправлять войска на Украину

Польша поддержит союзников по НАТО, которые отправят войска на Украину, но сама делать этого не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, выступая в парламенте с программной речью, его слова привело РИА «Новости».
«Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки», — сказал Сикорский.
Министр отметил, что без польского посредничества помогать Украине почти невозможно, поскольку более 90% грузов идут транзитом через аэродром в Жешуве.
Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания готова разместить на Украине контингент сроком на пять лет, чтобы дать ВСУ время восстановиться. При этом британские интервенты обязуются обеспечить защиту воздушного пространства и черноморского побережья.
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