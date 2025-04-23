Польша отказалась отправлять войска на Украину

Сикорский: Польша не будет отправлять войска на Украину, но поддержит других

Фото: U.S. Department of Defense

Польша поддержит союзников по НАТО, которые отправят войска на Украину, но сама делать этого не будет. Об этом заявил министр иностранных дел Радослав Сикорский, выступая в парламенте с программной речью, его слова привело РИА «Новости».

«Мы войск не вышлем, но обеспечим миссию поддержки», — сказал Сикорский.

Министр отметил, что без польского посредничества помогать Украине почти невозможно, поскольку более 90% грузов идут транзитом через аэродром в Жешуве.

Ранее газета The Telegraph сообщила, что Великобритания готова разместить на Украине контингент сроком на пять лет, чтобы дать ВСУ время восстановиться. При этом британские интервенты обязуются обеспечить защиту воздушного пространства и черноморского побережья.

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