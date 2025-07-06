Аэропорты России восстановили график полетов после субботнего коллапса

Минтранс отчитался о восстановлении работы аэропортов после задержки рейсов

Российские аэропорты начали возвращаться к нормальному режиму работы после массовой отмены и задержки рейсов из-за закрытия неба. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса по итогам заседания в ситуационном центре под руководством главы ведомства Романа Старовойта.

Самое большое количество задержанных и отмененных рейсов за минувшие сутки пришлось на московский аэропорт Шереметьево. Улететь по графику не смог 241 самолет, отменили полеты 158 рейсов.

В Пулкове задержали 36 самолетов и отменили 87 рейсов. В Нижнем Новгороде не состоялось 12 вылетов. Эта воздушная гавань уже восстановила рабочий график.

Все столкнувшиеся с коллапсом аэропорты привлекли дополнительных сотрудников. Пассажиры получили воду и питание. Кроме того, для них открыли дополнительные места отдыха.

Массового скопления людей больше нет, сохранились только очереди в билетные кассы, где среднее время ожидания составило менее часа. Ситуация нормализуется.

Старовойт поручил соблюдать авиационные правила по обеспечению пассажиров задержанных и отмененных рейсов всем необходимым.

«Ространснадзор во взаимодействии с транспортной прокуратурой прошу эту ситуацию держать на контроле», — сказал глава Минтранса.

В пресс-службе ведомства заявили, что временные ограничения на прием и выпуск самолетов сохранились в аэропортах Иванова, Тамбова и Ярославля.

О штатной работе аэропорта Пулково сообщила «Фонтанка». Журналисты отметили, что в воскресенье, 6 июля, под отмену попали 11 рейсов, еще 60 задержались. Пассажиры начали скупать билеты на поезда.

Массовые отмены приема и отправки самолетов в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга начались в субботу, 5 июля, из-за сильного ветра, а после — из-за угрозы беспилотников. В результате в терминалах скопились толпы пассажиров, желающих улететь, а людей в севших самолетах не выпускали из салонов часами.