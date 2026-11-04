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    Врач Молодая заявила, что приехала к пыточной под Киевом по просьбе подруги

    Фото: РИА «Новости»

    Врач скорой помощи Валентина Молодая рассказала, как она оказалась в центре стихийного протеста в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Она приехала к зданию, где находилась тайная пыточная «Азова»*, по просьбе знакомой, сообщивший о своем тяжелобольном родственнике, написало издание KP.RU.

    По словам медика, ее подруга рассказала о незаконном удержании ее родственника по адресу, где позднее и вспыхнули массовые беспорядки. Молодая получила меддокументы мужчины и решила отправиться на место происшествия, чтобы ему помочь.

    Мужчина ранее перенес серьезную операцию. Кроме того, страдал от пяти сопутствующих заболеваний.

    Бандеровцы задержали врача. Она одной из первых прибыла к дому, где в подвале удерживали людей. В итоге украинский суд отправил ее под стражу без права залога. Ее обвинили в якобы препятствовании законной деятельности Сил обороны Украины, организации беспорядков и распространению информации о местонахождении бандеровцев.

    РИА «Новости» сообщило со ссылкой на украинское издание «Новости.LIVE», что Молодую взяли под стражу на 60 суток.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власть президента Украины Владимира Зеленского держится на страхе и терроре, опирается на такие вот пыточные.

    *Запрещенная в России террористическая организация.

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