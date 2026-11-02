Глава Equinor предупредил европейцев об уязвимости зимой из-за ситуации с газом

Глава Equinor: из-за ситуации с газом Европа будет уязвимее, чем раньше

Запасы газа в Европе в 2026 году делают ее еще более уязвимой зимой, чем раньше. Об этом заявил глава Equinor Андерс Опедаль, его слова привел ТАСС .

По словам Опедаля, уровень запасов газа сейчас в хранилищах — самый низкий за последние 15 лет.

«Поэтому важно следить за тем, как будут развиваться поставки — например, из Катара или США, а также учитывать конкуренцию за энергоресурсы между США и Азией, которая может обостриться из-за различий в погодных условиях в этих регионах», — сказал он.

Глава Equinor также отметил, что многие компании, включая и его, стремятся заключать долгосрочные контракты.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что позицию Европы по отказу от российского газа — недальновидная. Он добавил, что слово «никогда», которое европейцы применяют по отношению к закупкам российского газа, вообще неприменимо в межгосударственных отношениях.