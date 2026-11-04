Литва закупит у Финляндии морские мины Blocker

Литва подписала контракт с финской компанией Forcit на закупку морских мин Blocker. Об этом сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

Военное ведомство Литвы объяснило закупку мин якобы еще одним шагом в укреплении морской обороны республики. Контракт заключило Агентство оборонных ресурсов при Минобороны страны. Закупку провели в рамках международной инициативы Naval Mines Cooperation под руководством Финляндии. Рамочное соглашение о сотрудничестве подписали в прошлом году.

Министр нацобороны Литвы Роберт Каунас заявил, что морские мины являются важной частью обороны республики, которая помогает обеспечивать безопасность в Балтийском море.

«Мы не единственные, кто приобретает эту систему мин, поэтому будем координировать действия и обеспечивать совместимость с союзниками», — заявил он.

Неизвестно, какое количество мин Литва планирует закупить, как и стоимость заключенного контракта.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что финский лидер Александр Стубб и норвежский премьер-министр Йонас Гар Стере подчеркнули в ходе телефонного разговора, что европейские страны стремятся к соблюдению международного морского права.