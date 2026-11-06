Кушнер назвал условия прочного мира в Европе

Кушнер: для прочного мира в Европе нужны договоренности с участием России

Для прочного мира в Европе нужны договоренности, в которых бы участвовала Россия. Об этом заявил зять американского президента Джаред Кушнер в соцсети Х .

По его словам, соглашения могут включать меры по поддержанию коммуникаций в кризисных случаях и обеспечению большей прозрачности в военной сфере.

«Более 30 лет Европа и Россия пытались создать устойчивую систему безопасности. Десятилетия недоверия, противоречащие друг другу опасения в сфере безопасности, а также разрушительные последствия войны делают задачу чрезвычайно трудной, однако она имеет решающее значение для установления прочного мира», – подчеркнул он.

Кушнер также отметил, что американский лидер Дональд Трамп продвинулся в важных консультациях с рядом европейских лидеров относительно безопасности, которая может создать условия для долгосрочного мира.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером предстоящую встречу в Абу-Даби. Они обговорили работу технических групп Украины, США и Европы.