«Бесконечная ненависть». Ходорковский пожаловался на украинцев | 360°

Мир 15 мая 2024, 00:17 «Бесконечная ненависть». Ходорковский пожаловался на украинцев Экс-глава ЮКОСа Ходорковский пожаловался на ненависть от украинцев в Сети РИА «Новости»

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Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский* заявил, что украинцы ненавидят его из-за отказа воевать за «Русский добровольческий корпус»**. Об этом он рассказал корреспонденту журнала Time Саймону Шустеру.

«Бесконечная ненависть. Для многих украинцев я просто очередной россиянин, который атаковал их страну, <…> когда украинцы выплескивают все это на меня в соцсетях, я не отвечаю», — сказал Ходорковский*.

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По словам Шустера, экс-глава ЮКОСа не видит, что украинцы уважают его «усилия» по критике властей России. Ходорковский* в свою очередь отметил, что ничего не удастся изменить, взявшись за оружие.

Ранее сообщалось, что экс-глава ЮКОСа инициировал назначение сына Глеба на пост одного из директоров Оксфордского российского фонда (признан в РФ нежелательным).

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

** Запрещенная в России террористическая организация, внесенная в перечень террористов и экстремистов