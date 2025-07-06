«Выдирал волосы». Водитель избил и выкинул школьницу из автобуса во Ржеве

Во Ржеве водитель избил и выкинул школьницу из автобуса

В Тверской области водитель автобуса избил и выкинул 14-летнюю школьницу на остановке из-за оплаты проезда. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

В городе Ржеве водитель автобуса набросился на школьницу, которая из-за отсутствия интернета на мобильном телефоне не смогла подтвердить, что оплатила проезд. Все случилось 4 июля.

Ржевские следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя автобуса по статье о хулиганстве. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В региональном СК отметили, что о ходе расследования доложат председателю ведомства Александру Бастрыкину.

Мать пострадавшей девочки рассказала «Известиям», что ее дочь пыталась успокоить водителя, но безуспешно. Словесная перепалка переросла в драку. Из автобуса выбежала испуганная пассажирка, а ее дочь осталась «один на один с взрослым, немаленьким мужчиной, который ее избивал, выдирал ей волосы».

Сейчас школьница проходит лечение, у нее головные боли, головокружение и периодическая тошнота. Кроме того, ей нанесли психологическую травму.

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