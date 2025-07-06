Тело экс-директора зоопарка нашли на берегу Енисея

Тело бывшего директора зоопарка «Роев ручей» Андрея Горбаня обнаружили в реке Енисее. Предположительно, он катался на катере и погиб, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Мужчину без признаков жизни нашли в воде рядом с частным причалом в Дивногорске. После отдыха с друзьями он возвращался один.

Криминалисты не обнаружили видимых телесных повреждений на теле погибшего. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Горбань умер в возрасте 59 лет. Он руководил зоопарком с 2013 по 2023 год.

В Тульской области неизвестные застрелили главу новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Тела мужчин нашли в автомобиле. По версии следствия, убийство произошло из-за денежного долга.