Тело экс-директора зоопарка нашли на берегу Енисея

Тело бывшего директора зоопарка «Роев ручей» Андрея Горбаня обнаружили в реке Енисее. Предположительно, он катался на катере и погиб, сообщили ТАСС в экстренных службах.
Мужчину без признаков жизни нашли в воде рядом с частным причалом в Дивногорске. После отдыха с друзьями он возвращался один.
Криминалисты не обнаружили видимых телесных повреждений на теле погибшего. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.
Горбань умер в возрасте 59 лет. Он руководил зоопарком с 2013 по 2023 год.
В Тульской области неизвестные застрелили главу новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Тела мужчин нашли в автомобиле. По версии следствия, убийство произошло из-за денежного долга.
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