Российских туристов пригласили в Афганистан

Shot: первая группа туристов из России улетит в 8-дневный тур в Афганистан

Фото: РИА «Новости»

Россиян стали зазывать в Афганистан. Первая группа туристов улетит в Кабул уже через неделю, сообщил Telegram-канал Shot.

«Длительность поездки — восемь дней, семь ночей; стоимость — от 2840 долларов (около 224 тысяч рублей) до 3240 долларов (около 255,4 тысячи рублей)», — уточнили авторы канала.

Отдельно придется оплатить международный перелет до Кабула, медицинскую страховку, обязательную охрану и визу Афганистана. Это довольно существенные расходы. Первая группа путешественников отправится уже через неделю.

Ранее афганский МИД сообщал, что Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан. Дипломаты вывесили над своим посольством в Москве новый символ государства, принятый «Талибаном» и заменивший прежний трехцветный флаг.

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