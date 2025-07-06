Захарова показала необычные номера на машине кортежа Лаврова на БРИКС

Российский министр Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро на машине с необычными номерами в виде надписи. Фотографию кортежа опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На месте номерного знака автомобиля нанесли подпись: «Мы — Россия! Мы — Лавров!».

«Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем», — написала Захарова.

Саммит БРИКС проходит 6 июля в Бразилии. Глава МИД возглавил российскую делегацию. Президент Владимир Путин участвует в мероприятии по видеосвязи.

Ранее стало известно, что лидеры БРИКС в ходе саммита включили в декларацию украинский вопрос. Они выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут быстрее достичь мирного урегулирования.