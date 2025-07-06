Российский министр Сергей Лавров прибыл на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро на машине с необычными номерами в виде надписи. Фотографию кортежа опубликовала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На месте номерного знака автомобиля нанесли подпись: «Мы — Россия! Мы — Лавров!».
«Сергей Лавров прибыл накануне в Рио. По номерам машин кортежа это понятно всем», — написала Захарова.
Саммит БРИКС проходит 6 июля в Бразилии. Глава МИД возглавил российскую делегацию. Президент Владимир Путин участвует в мероприятии по видеосвязи.
Ранее стало известно, что лидеры БРИКС в ходе саммита включили в декларацию украинский вопрос. Они выразили надежду, что нынешние усилия по Украине помогут быстрее достичь мирного урегулирования.
Российских туристов пригласили в Афганистан
«Ручки трясутся». Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем
Тело экс-директора зоопарка нашли на берегу Енисея
«Выдирал волосы». Водитель избил и выкинул школьницу из автобуса во Ржеве
Захарова показала необычные номера на машине кортежа Лаврова на БРИКС
Украинцы начали сдавать российским бойцам координаты ТЦК
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте