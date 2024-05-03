RT: бизнесмен Ходорковский инициировал назначение сына на пост директора Оксфордского российского фонда | 360°

Общество 03 мая 2024, 15:03 RT: бизнесмен Ходорковский инициировал назначение сына на пост директора Оксфордского российского фонда

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Российский предприниматель Михаил Ходорковский* инициировал назначения сына Глеба на пост одного из директоров Оксфордского российского фонда (признан в РФ нежелательным). Об этом сообщил RT.

Согласно выписке из государственного реестра юрлиц Великобритании, Глеб Ходорковский занял руководящую должность в марте 2024 года.

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Ранее в связанном со структурами бывшего олигарха фонде место директора заняла его дочь Анна. По информации сайта, такие меры Михаил Ходорковский* рассматривает как этап на пути вовлечения своих наследников в финансирование политических проектов.

* Михаил Ходорковский — признан иноагентом в России.