«Ручки трясутся». Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем

Российская исполнительница Алла Пугачева призналась, что у нее трясутся руки. Это стало особенно заметно, когда она снимала, как ее супруг Максим Галкин* готовит завтрак. Видео шоумен опубликовал в Instagram**.

«Да я и так, и так. Ручки трясутся иногда, но это жизнь», — сказала артистка в ролике.

После этого Галкин* предложил отдать телефон дочери, чтобы та помогла в съемке, но Пугачева отказалась.

Ранее муж Примадонны показал их совместные фото. Некоторые подписчики не узнали 76-летннюю артистку и написали в комментариях, что она переборщила с фотошопом.

* Признан в России физлицом-иноагентом.

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