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    Умерла работавшая с Михалковым итальянский продюсер Сильвия д’Амико

    Работавшая с Михалковым итальянский продюсер д’Амико умерла в 85 лет

    Frank Hoermann / SVEN SIMON
    Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com

    Итальянский продюсер и сценарист Сильвия Д’Амико умерла в возрасте 85 лет в Риме. Об этом со ссылкой на заявление родных сообщило агентство Asna.

    За свою карьеру продюсер успела поработать с российским режиссером Никитой Михалковым. Творческий дуэт снял картину «Очи черные» с Марчелло Мастроянни и Еленой Сафроновой.

    Актеры за свою работу удостоились премии «Давид Ди Донателло», а сыгравший главную роль звезда итальянского кинематографа получил награду Каннского фестиваля.

    Уроженка Рима Сесилия Д’Амико выросла в творческой семье киносценариста и музыковеда. В 25 лет она присоединилась к команде режиссера Роберто Росселлини для его фильма «Мессия».

    Среди ее важных работ — фильм Луиджи Маньи «Будьте хорошими, если сможете», а также удостоенная итальянского «Золотого глобуса» драма Антонио и Андреа Фрацци «Падает небо».

    Д’Амико участвовала во всех этапах производства своих фильмов — от разработки идеи до монтажа. Она регулярно присутствовала на съемочной площадке и нередко готовила еду для всей съемочной группы.