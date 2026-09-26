Умерла работавшая с Михалковым итальянский продюсер Сильвия д’Амико

Работавшая с Михалковым итальянский продюсер д’Амико умерла в 85 лет

Итальянский продюсер и сценарист Сильвия Д’Амико умерла в возрасте 85 лет в Риме. Об этом со ссылкой на заявление родных сообщило агентство Asna .

За свою карьеру продюсер успела поработать с российским режиссером Никитой Михалковым. Творческий дуэт снял картину «Очи черные» с Марчелло Мастроянни и Еленой Сафроновой.

Актеры за свою работу удостоились премии «Давид Ди Донателло», а сыгравший главную роль звезда итальянского кинематографа получил награду Каннского фестиваля.

Уроженка Рима Сесилия Д’Амико выросла в творческой семье киносценариста и музыковеда. В 25 лет она присоединилась к команде режиссера Роберто Росселлини для его фильма «Мессия».

Среди ее важных работ — фильм Луиджи Маньи «Будьте хорошими, если сможете», а также удостоенная итальянского «Золотого глобуса» драма Антонио и Андреа Фрацци «Падает небо».

Д’Амико участвовала во всех этапах производства своих фильмов — от разработки идеи до монтажа. Она регулярно присутствовала на съемочной площадке и нередко готовила еду для всей съемочной группы.