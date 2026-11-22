Кушнер: Трамп может дать гарантии безопасности для Украины по аналогии с НАТО

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть гарантии безопасности для Украины, аналогичные пятой статье устава НАТО, если получит уверенность в том, что не возникнет новый конфликт. Об этом в соцсети X написал специальный посланник американского лидера, а Джаред Кушнер.

Он подчеркнул, что это самые значимые обязательства, которые готовы взять на себя США, поэтому они требуют тщательного рассмотрения.

«[Трамп] пойдет на такой шаг только в том случае, если убедится, что это определенно служит национальным интересам США и что более широкие гарантии безопасности позволят свести к минимуму вероятность ситуации, в которой они бы понадобились», — написал Кушнер.

Поэтому гарантии для Украины необходимо внести в общий проект новой архитектуры безопасности всей Европы. Для этого требуются новые механизмы контроля, которые продолжат работать даже в самых сложных условиях.

Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил что не видит препятствий для урегулирования конфликта на Украине.