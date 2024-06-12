Антонов заявил о ежедневных угрозах в адрес российского посольства в США

Антонов: в посольство РФ в США почти ежедневно поступают угрозы

Фото: РИА «Новости»

Российское посольство в США каждый день получает сообщения с угрозами. Об этом заявил глава дипмиссии РФ в Штатах Анатолий Антонов, его слова опубликовали в Telegram-канале представительства.

«Могу подтвердить, что сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам», — сказал дипломат.

Он отметил, что американское правительство «русофобской политикой таким тенденциям только попустительствует».

Ранее Антонов заявил, что удары американским оружием по российским регионам напрямую втянут США в украинский кризис. По мнению дипломата, Украина намерена спровоцировать Штаты и страны НАТО на опрометчивые поступки, чтобы добиться лобового столкновения России с участниками альянса.

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