Антонов заявил о ежедневных угрозах в адрес российского посольства в США

Антонов: в посольство РФ в США почти ежедневно поступают угрозы

Российское посольство в США каждый день получает сообщения с угрозами. Об этом заявил глава дипмиссии РФ в Штатах Анатолий Антонов, его слова опубликовали в Telegram-канале представительства.

«Могу подтвердить, что сообщения с угрозами в адрес, например, российского посольства поступают практически ежедневно. Причем не только руководству, но и рядовым дипломатам», — сказал дипломат.

Он отметил, что американское правительство «русофобской политикой таким тенденциям только попустительствует».

Ранее Антонов заявил, что удары американским оружием по российским регионам напрямую втянут США в украинский кризис. По мнению дипломата, Украина намерена спровоцировать Штаты и страны НАТО на опрометчивые поступки, чтобы добиться лобового столкновения России с участниками альянса.